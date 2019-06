Ferdek Kiepski zostanie Jarosławem Kaczyńskim! Wiadomo również kto wcieli się w Macierewicza. Takie rzeczy tylko u Patryka Vegi

Patryk Vega, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich reżyserów nakręcił w tajemnicy przed światem film inspirowany polską polityką. Jakiś czas temu wszyscy byli zaszokowani aktorką, która wcieli się w rolę inspirowaną Krystyną Pawłowicz. Jednak to filmowy odpowiednik Jarosława Kaczyńskiego naprawdę rozbije bank z memami.

Patryk Vega to postać kontrowersyjna – przez pewien czas był „persona non grata” na polskich salonach z powodu swojego Katolicyzmu i sprzeciwu wobec aborcji. Sam akt abortowania dziecka pokazał nawet bardzo realistycznie w jednym ze swoich filmów.

Niektórzy zarzucają mu, że swoje filmy produkuje hurtowo niczym rzemieślnik, a nie artysta, korzystając przy tym ciągle z tych samych patentów. W filmie musi znaleźć się jakaś kontrowersja, jakiś spisek, a główni bohaterzy muszą kląć na potęgę, pomimo tego że sprawują funkcje z którymi wulgaryzmy nie powinny licować.

Czy ten film zaszkodzi PiSowi?

Vega obnaża w swoich filmach kolejne grupy społeczne – ukazuje wady policjantów czy lekarzy. Teraz postanowił wziąć się za polityków, a po obsadzie można uznać, że konkretnie za polityków opcji rządzącej. Z premierą filmu wstrzeli się w dobry koniunkturalnie czas, bo w jesienne wybory. Możliwe, że jego film uzyska taki sam rozgłos jak dzieło braci Siekielskich, którzy skorzystali na głośnych w ostatnim czasie aferach pedofilskich.

Czy ten film może zaszkodzić PiSowi? Nie udaje się to Grzegorzowi Schetynie, Kosiniakowi-Kamyszowi, to może uda się to Patrykowi Vedze? Ciekawe czy teraz reżyser, który był szkalowany przez tak zwane „elity”, nagle powróci do łask.

Grabowski, Chabior i wielu innych zagra polityków PiSu

Jak donosi facebookowy portal „Filmawka” wiadomo już kto wcieli się w rolę, która chyba najbardziej interesuje widzów, czyli w odpowiednika Jarosława Kaczyńskiego. Otóż naczelnika państwa zagra Andrzej Grabowski, znany z roli Ferdynanda Kiepskiego! Wizualnie panowie może nie są do siebie zbyt podobni ale w dzisiejszych czasach charakteryzacja może zdziałać naprawdę wiele.

Wiadomo również kto zostanie obsadzony w roli dobrego wujka „misiewiczów” czyli odpowiednika Antoniego Macierewicza – będzie to Janusz Chabior, Tu już zachodzi pewne podobieństwo, a i można zaufać, że pan Chabior umiejętnie będzie naśladował szalone spojrzenie byłego Ministra Obrony Terytor… znaczy Narodowej.

Poza tym w filmie zagrają: Maciej Stuhr, Ewa Kasprzyk, Daniel Olbrychski, Antoni Królikowski i Tomasz OŚwięcimski.

Źródło: Facebook „Filmawka”