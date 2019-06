Gwiazdy „Big Brothera” mają już plan na własny biznes! Wiadomo co planują po wyjściu z programu TVN

Magda Wójcik i Oleh Riaszeńczew postanowili, że od razu po zakończeniu „Big Brothera” wezmą się do pracy nad wspólnym projektem. Chcą wkroczyć do bardzo dochodowej gałęzi show-biznesu.

Magda i Oleh niewątpliwie budzą największe emocje wśród widzów programu. Po wyjściu dziewczyny z domu Wielkiego Brata para planuje wykorzystać swoje „pięć minut” i stworzyć własny kanał na YouTube.

Najprawdopodobniej pierwsze materiały będą dotyczyły samego reality-show. Po czasie planują jednak coś bardziej innowacyjnego. Nie jest wykluczone, że udostępnią opcję podglądania ich na żywo przez cały dzień.

Oleh nie krył, że chciałby zostać w show-biznesie na stałe.

– W domu Wielkiego Brata miałem sen, że mamy z Madzią wspólnego vloga. Na pewno spróbujemy stworzyć coś fajnego. Dodatkowo marzę o aktorstwie. Przed wejściem do programu nie byłem zadowolony ze swojego życia. Byłem właścicielem firmy budowlanej, jednak nie spełniało to moich oczekiwań. Poszukuję zmian. Pewne jest jedno: „Big Brother” to dobry start do nowego życia – wyznał.

Ponadto 20-latek zamierza przeprowadzić się do Warszawy, żeby zamieszkać wspólnie z 31-letnią Magdą. Już rozpoczął poszukiwania mieszkania. Chłopak chce swojej ukochanej zrobić niespodziankę i po zakończeniu „Big Brothera” zabrać ją do wspólnego „gniazdka”, żeby mogli spędzić czas bez kamer.

