Papieski wysłannik – „bat na pedofilów” już w Polsce. Jego raport zatrząsł kościołem w Chile

Papież Franciszek bierze się za pedofilię. W celu poradzenia sobie z tym problemem wysłał do Polski, swojego zaufanego człowieka – arcybiskupa Charles Scicluna. Jest on metropolitą Malty i ekspert Stolicy Apostolskiej do spraw walki z pedofilią.

Ekspert od pedofilii przyjechał na trwające w Wałbrzychu dwudniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jednym z głównych tematów na spotkaniu ma być ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym przez duchownych.

Charles Scicluna został zaproszony, żeby podzielić się swoim doświadczeniem w kwestii ochrony dzieci i młodzieży.

„A jest to w Kościele człowiek, który ma ogromne doświadczenie, bo przez lata pracował w tej dziedzinie” – poinformował ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Scicluna ma wygłosić 4-godzinne przemówienie i spotkać się z delegatami do spraw ochrony dzieci i młodzieży ze wszystkich diecezji. Arcybiskup Malty stworzył w ubiegłym roku raport o nadużyciach w chilijskim Kościele.

W Chile jego raport zachwiał strukturą tamtego kościoła, pokazał on, że chilijscy biskupi ukrywali przypadki molestowania seksualnego dzieci przez księży.

Źródło: x-news