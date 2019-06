Rozpad małżeństwa przystojnego piłkarza i modelki. Na horyzoncie Candy Girl

Rozpada się małżeństwo znanego piłkarza Jakuba Rzeźniczaka oraz modelki Edyty Zając-Rzeźniczak. Media piszą, że przystojny piłkarz jest widywany w towarzystwie wokalistki Barbary Hetmańskiej znanej jako Candy Girl.

Jakub Rzeźniczak to wieloletni piłkarz Legii Warszawa, były reprezentant Polski. Aktualnie podpisał kontrakt z Wisłą Płock.

Edyta i Jakub znali się od wielu lat, ale dopiero kilka lat temu zdecydowali się być razem. W 2016 roku zawarł związek małżeński. Według różnego rodzaju informacji para nie jest już razem. Podobno rozstali się miesiąc temu, a Edyta usunęła wiele wspólnych zdjęć ze swoich kont na mediach społecznościowych.

Edyty nie było w Płocku, kiedy Jakub podpisywał kontrakt.

Na meczu z Izraelem Jakub Rzeźniczak został zauważony w towarzystwie innej kobiety. Media oznajmił, że jest to Barbara Hetmańska. Wokalistka jednak zaprzecza, że łączy ją z piłkarzem jakieś intymne związki.

„To są tak absurdalne doniesienia, że jak ja je dziś zobaczyłam, to myślałam, że padnę. To jest wyssane z palca. My się znamy od wielu lat, bo przecież są te różne branżowe imprezy, na których widują się różne gwiazdy i to stamtąd się znamy. To nie jest tak, że poznałam go przed chwilą. Ja nie z nim przyszłam na ten mecz. Jego prywatne problemy absolutnie mnie nie interesują. Na meczu było wielu innych mężczyzn, z którymi też rozmawiałam, a jakoś do niego mnie przyczepili. Jestem tym zażenowana. Zaraz wyjdzie, że jestem, nie wiadomo jakim człowiekiem, który go od żony odciąga czy coś, a to nieprawda. Absolutnie nie jestem z nim w żadnym związku”- powiedziała Plejadzie.

