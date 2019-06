Sprostowanie artykułu

„Sędzia Żurek „walczy z demontażem rządów prawa”. Niemcy poznają „polskiego bohatera”,” opublikowanego na portalu internetowym nczas.com w dniu 25.05.2019 r.

Nieprawdą jest, co sugeruje portal nczas.com że mam jakiś inny dom, a drewniany domek na wsi wybrano do ilustracji w niemieckim dzienniku. Dom sfotografowany w publikacji, to dom w którym zamieszkuję wraz z rodziną i nie mam innego zamieszkania. Większość tzw. nieruchomości to działki rolne, w części stanowiące gospodarstwo rolne w którym zamieszkuję.

Nieprawdą jest, że toczę bój w sądzie z byłą żoną o krakowską kamienicę. Wraz z byłą żoną sprzedałem celem spłaty kredytu swój udział w kamienicy, stanowiący tzw. majątek dorobkowy, wynoszący jedynie 1/20 część tej nieruchomości.

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek