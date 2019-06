TVP ośmiesza się coraz bardziej! „Wiadomości” jadą po bandzie. Wiemy skąd biorą inspiracje [FOTO]

Paski TVP przejdą prawdopodobnie do historii jako najbardziej kulawa propaganda w polskiej historii. Autorzy tekstów z „Wiadomości” muszą liczyć na krótką pamięć swoich widzów, jednak Internet niczego nie zapomina.

Autorzy pasków z TVP prześcigają się w słodzeniu partii rządzącej. Teksty przez nich tworzone są do przesady składane tak by przedstawić politykę obecnego obozu władzy w samych superlatywach. Autorzy czynią to czasem z fantazją godną Korei Północnej.

Nie tylko pomysły na kolejne treści upodobniają reżimowe paski do propagandy totalitarnej, ale również powtarzalność prezentowanych materiałów. Pracownicy TVP musieli chyba przeczytać „1984” Jerzego Orwela i potraktować tę lekturę jako poradnik. Uporczywie próbują oni bowiem wgrać swoim widzom tryb „dwumyślenia”.

W państwie totalitarnym przedstawionym na kartach książki Orwela, wiadomości publikowane są systematycznie, co kilka dni „wróg zostaje pokonany”. „Dwumyślący” odbiorcy zupełnie nie zastanawiają się nad tym jak można pokonywać non stop tego samego wroga, przecież został on już pokonany! Jeśli propaganda coś im przekazała to musi być to prawda, nawet jeśli te komunikaty są sprzeczne z poprzednimi.

Tę samą praktykę stosują paski TVP, co widać na poniższej grafice:

Od 2018 roku, wedle pasków TVP, PiS notorycznie pokonuje „Państwo Teoretyczne”. Ciekawe czy widzowie reżimowej telewizji cieszą się z tego zwycięstwa za każdym razem tak samo?

Trudno aż uwierzyć, że w XXI wieku, w państwie które pretenduje do miana demokratycznego, istnieje telewizja będąca propagandową tubą obozu władzy i posuwająca się do tak prymitywnych technik. No ale cóż, już za dwa miesiące znów będziemy świętować pokonanie „państwa teoretycznego”!

Źródło: Telewizja TVP, Facebook