Europol ostrzega: ISIS będzie coraz częściej wykorzystywać kobiety do siania terroru

W opublikowanym raporcie unijna policja – Europol ostrzega, że islamiści będą coraz częściej wykorzystywać kobiety do rekrutowania zamachowców, a nawet do przeprowadzania zamachów.

34-stronicowy raport opublikowany w Hadze nosi tytuł „Kobiety w Propagandzie Państwa Islamskiego”. Autorzy piszą, iż muzułmanki będą odgrywały coraz ważniejszą rolę w strukturach dżihadystów.

„Kobiety dżihadystki mają tak samo silną motywację ideologiczną jak mężczyźni, a ich poczucie znaczenia wzmacniane jest przez przyczynianiem się do budowy islamskiego państwa” – piszą eksperci Europolu.

Autorzy raportu podają liczne przykłady zamachów i ataków przeprowadzonych przez kobiety. Coraz więcej kobiet zostaje też aresztowanych po wykryciu terrorystycznych spisków. Według ekspertów to dowody, że „kobiety gotowe są dokonywać zamachów, jeśli tylko islamiści im na to pozwolą. Na razie nie jest to jeszcze ich rolą, ale to może zmienić się wraz ze strategicznymi potrzebami organizacji (islamistów) i jej rozwojem”

Raport zwraca uwagę na ryzyko związane z powrotem terrorystów ISIS, w tym kobiet, do krajów Europy, z których wyjechano na wojnę na Bliski Wschód. Catherine De Bolle, szefowa Europolu podaje, że ok 15% osób skazanych w 2018 roku za akty terroru to kobiety.

W raporcie zwraca się uwagę, iż islamistyczna propaganda coraz częściej kierowana jest także do kobiet. Biorą one też coraz częstszy udział w walkach. Propaganda islamistów wykorzystuje je także do zawstydzania mężczyzn, by ci brali udział w walkach i zamachach.

W marcu tego roku islamskie państwo przestało terytorialnie istnieć. W 2014 – 2015 roku dżihadyści opanowali w Iraku i Syrii terytorium o niemal powierzchni Polski. Siłę terrorystycznego państwa – zaplecze, logistykę, pieniądze wykorzystywano do przeprowadzania ataków na całym świecie.

Po rozbiciu ISIS zmieniła plany działania i coraz częściej stosuje taktykę „samotnych wilków”, kiedy to niezależne od siebie grupy terrorystów samodzielnie przeprowadzają ataki w różnych częściach świata. W nich coraz częściej uczestniczyć mają kobiety.