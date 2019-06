Kłamstwa kandydatki Kukiz’15 obnażone przez Polsat. Oskarżyła Morawieckiego o samobójstwo męża

Startująca w wyborach do PE pani Barbara twierdzi, że jej mąż popełnił samobójstwo przez kredyt we frankach, a moralną odpowiedzialność ponosi za to premier Mateusz Morawiecki. Bliscy pana Piotra są oburzeni tą wypowiedzią, wskazują że odebrał on sobie życie przed wzrostem kursu franka – podała w piątek „Interwencja” telewizji Polsat.

Startująca w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Kukiz’15 „pani Barbara twierdzi, że jej mąż popełnił samobójstwo przez kredyt we frankach, a moralną odpowiedzialność ponosi za to premier Mateusz Morawiecki”.

Bliscy pana Piotra są oburzeni tą wypowiedzią. Wskazują m.in. że odebrał on sobie życie przed nagłym wzrostem kursu franka – informuje „Interwencja”.

Do redakcji „Interwencji” zgłosili się bliscy i przyjaciele tragicznie zmarłego pana Piotra spod Warszawy. „Protestują oni przeciwko publicznym wystąpieniom byłej żony mężczyzny. Według nich kobieta szarga dobre imię bliskiej im osoby mówiąc nieprawdę” – relacjonuje program, portal polsatnews.pl.

„Nie zgadzam się z opinią, że premier Morawiecki jest zamieszany w śmierć mojego brata. To nie jest prawda. Jesteśmy oburzeni” – powiedziała „Interwencji” siostra mężczyzny, który odebrał sobie życie, Iwona Młynarska.

W październiku 2008 r. pani Barbara wraz z mężem wzięła kredyt we frankach na zakup mieszkania. W 2017 r. wytoczyła proces Bankowi Zachodniemu WBK o unieważnienie umowy. Kobieta w publicznych wypowiedziach oskarżyła premiera Morawieckiego o to, że jako ówczesny prezes Banku Zachodniego WBK jest moralnie odpowiedzialny za śmierć jej męża, który w 2009 roku popełnił samobójstwo.

Siostra i przyjaciele zmarłego uważają, że to nie problemy ze spłatą kredytu hipotecznego były przyczyną odebrania sobie życia, lecz sprawy rodzinne. Wskazują, że pierwszą próbę samobójczą mężczyzna podjął jeszcze przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego. (PAP)