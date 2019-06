Kolejne miasta bez wody! Sytuacja jest kryzysowa. Gminy zwracają się o pomoc

Pierwsze były Skierniewice – to tam w drugi weekend czerwca zabrakło wody. Jak się okazuje województwo łódzkie nie jest jedynym regionem w Polsce, gdzie występuje ten problem. Kolejne miasta powołują sztaby kryzysowe, a w sklepach zaczyna brakować wody butelkowanej.

Samorządy proszą, by nie myć samochodów, nie podlewać ogródków ani nie napełniać basenów. Wszystko przez susze, które powodują deficyt wody.

„Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą, zgodnie z przeznaczeniem i zaspokajaniem w pierwszej kolejności potrzeb socjalno-bytowych” – taki komunikat wydały władze gminy Pomiechówek na Mazowszu.

„Szanowni Mieszkańcy, w związku z falą upałów i bardzo wysokim zużyciem wody w miejscowościach na terenie Gminy Mała Wieś mogą wystąpić okresowe obniżenia ciśnienia wody. W związku z tym prosimy o nie podlewanie trawników i upraw oraz nie wykorzystywanie wody do innych celów niż bytowe” – tak z kolei przestrzega mieszkańców inna gmina.

Ale nie tylko małe miejscowości zmagają się z tym problemem. W środę ok. 45 tys. mieszkańców Konina, czyli niemal połowa populacji miasta, nie miało dostępu do wody. Mieszkańców uspokajał Grzegorz Świszcz, Zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Około godz. 15.00 w Koninie (woj. wielkopolskie) wystąpiła awaria w stacji uzdatniania wody. 45 tys. odbiorców pozostaje bez dostaw wody. Podstawiono beczkowozy i wyznaczano studnie awaryjne. Naprawa powinna zakończyć się dziś około północy. @RCB_RP @AlertPoznan — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) June 12, 2019

Nieco inaczej jednak sytuację widzieli mieszkańcy Konina. – Miasto nie zapewniło wody nadającej się do picia, wbrew temu, co podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy musieli ją organizować we własnym zakresie. Zostały uruchomione tylko hydranty z wodą niezdatną do picia, w całym mieście były tylko dwa mobilne beczkowozy z wodą nadającą się do picia. Wody niegazowanej w sklepach i marketach zabrakło w ciągu kilkudziesięciu minut – pisała do redakcji „Wirtualnej Polski” mieszkanka miasta.

Podobne problemy występują w kilku gminach w województwie świętokrzyskim. – Ze względu na obniżenie lustra wody i jej brakami w ujęciu Lipnik (Włostów) wystąpią braki w jej dostawie – napisano na stronie gminy Obrazów.

– Utrudniania w dostawie wody dotyczyć będą miejscowości: Kleczanów, Komorna, Zdanów, Jugoszów, Węgrce Panieńskie, Piekary, Świątniki, Święcica, Bilcza oraz Dębiany- kolonia. W związku z powyższym zaleca się oszczędzanie i gromadzenie wody – dodano. Poinformowano również o harmonogramie dostaw wody.

W piątek wydano kolejny komunikat, w którym mowa o „wystąpieniu sytuacji kryzysowej” oraz że wystąpiono do „Wojewody Świętokrzyskiego oraz GDDKiA o pomoc”.

W następnych dniach gmin może być tylko więcej, gdyż fala upałów ma się utrzymywać nad Polską jeszcze co najmniej do niedzieli. IMGW wydało kolejne ostrzeżenia, tym razem dla województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.

Źródło: obrazow.pl/wp.pl/nczas.com