Macierewicz o wyroku Tomasza Arabskiego: „To jest wyrok skandaliczny, to jest wyrok uwłaczający”

Po tylu latach udało się skazać przed sądem byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego, mimo postawy prokuratury, która nie chciała tego procesu – skomentował Antoni Macierewicz.

Powiedział, że „to jest wyrok skandaliczny, to jest wyrok uwłaczający”. „On świadomie naraził bezpieczeństwo pana prezydenta Kaczyńskiego, prezydenta Kaczorowskiego, prezesa Kurtykę i wszystkich innych, którzy polecieli i tam zginęli” – mówił.

Ocenił, że to nie Arabski jest najważniejszym winnym w tej sprawie. – Przecież ten samolot został zniszczony eksplozją. Nie byłoby tego, gdyby wcześniej nie trafił do remontu w Samarze. Ostatecznie to pan Bogdan Klich zdecydował, że odda się do remontu w Samarze. To była ścieżka wojskowych i polityków, którzy wprost wepchnęli go tam, prosto w ręce GRU – stwierdził.

Zapewnił, że sprawa Smoleńska zostanie do końca wyjaśniona i dziękował „za stałe wsparcie dla tego dzieła, by nie zapomnieć żadnej kropli krwi, która tam została przelana”.

