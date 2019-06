Magda Gessler chce zeswatać polskie dziewczyny z Włochami? Gwiazda TVN liczy na więcej małżeństw!

Gwiazda TVN Magda Gessler od niedawna współpracuje z telewizją Food Network Polska, w której prowadzi program „Sexy kuchnia Magdy Gessler”. Okazuje się, że niedługo format ten będzie można oglądać we włoskiej telewizji, a restauratorka liczy w związku z tym… na większą liczbę małżeństw Polek z Włochami!

Znana z „Kuchennych Rewolucji” Magda Gessler na antenie Food Network Polska porównywała m.in. truskawkę do członka, a gruszka przypominała jej najładniejsze pupy na świecie.

Teraz poleci to we włoskiej telewizji. – No kochani jedzenie jest najważniejsze ale potem jest miłość i seks. Docenili to Włosi i dlatego mój program będzie emitowany właśnie tam – pochwaliła się Magda Gessler.

Gwiazda TVN liczy w związku z tym, że pomiędzy Polkami a Włochami będzie częściej dochodzić do romansów i małżeństw. – Polki kochają Włochów i często za nich wychodzą za mąż, a może teraz będzie się to działo jeszcze częściej – chciałaby Gessler.

– Kiedy zobaczą co Polka potrafi… Czuje, że Polki będą ich jeszcze bardziej kręcić – nie ma wątpliwości znana restauratorka.