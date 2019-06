Margaret naprawdę zrobiła to podczas relacji na żywo. Fani piosenkarki są zdegustowani

Margaret zaliczyła wpadkę podczas nagrywanej przez TVP relacji na żywo. Udzielając wywiadu dla opolskiej reżimówki siarczyście przeklęła. Fani nie mogą uwierzyć, że coś tak obrzydliwego mogło wypłynąć z ust piosenkarki.

Podczas rozmowy z TVP 3 Opole, która była transmitowana na żywo w mediach społecznościowych, znanej polskiej piosenkarce nagrywającej pod pseudonimem „Margaret” wymsknęło się siarczyste przekleństwo po użyciu którego nawet szewc by się zarumienił.

Udzielając wywiadu z okazji 56. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i opowiadając o jednym ze swoich nowych kawałków, puosenkarka przejęzyczyła się i, nieświadoma tego że leci na żywo, powiedziała: „K*rwa, jeszcze raz nie?”

Gdy została poinformowana o tym, że wszystko się nagrało i poleciało w świat, zreflektowała się i powiedziała (nie wiedzieć dlaczego po angielsku): „Sorry guys”, a następnie jakby nigdy nic kontynuowała swoją wypowiedź:

„No, to to jest piosenka o takich rozkminach 27-latki, przez które ja aktualnie przechodzę, i dziwi mnie ten stan rzeczy. Polecam! Jak ktoś ma 27 lat, więcej lub mniej, i ma podobne doświadczenia, to się w tym odnajdzie”

Utwór o którym opowiadała wokalistka, tak strasznie rzucając wulgaryzmami, nazywa się „Gaja Hornby”.

