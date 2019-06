Pikantne zdjęcia z sypialni byłej Kulczyka. Półnaga Przetakiewicz szuka „wiary i wsparcia” [FOTO]

View this post on Instagram

SZUKAM WASZYCH HISTORII♥️ Szukam ciekawych historii, które udowodnią, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Pomogą, dadzą wiarę i nadzieje innym kobietom w podobnej sytuacji. Mądrą radę 🙏 Stało się! Będzie książka. Powstanie rownież program. Ale nie o mnie, a o Was. To będą Wasze historie, bo to WY JESTEŚCIE NAJWIĘKSZYMI INSPIRACJAMI. Odkąd powstała #EraNowychKobiet, codziennie poznaje Wasze doświadczenia, to wszystko, przez co musiałyście przejść, by znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteście dziś. By znów cieszyć się życiem. Potrafiłyście znaleźć wyjście z pozoru beznadziejnej sytuacji, co może być dla innych radą na wagę złota‼️Udowodniłyście, ze NIE MA SYTUACJI BEZ WYJŚCIA‼️ Takich kolejnych historii szukam. Podziwiam Waszą MĄDROŚĆ, SIŁĘ i ODWAGĘ. Dziękuję, że chcecie opowiedzieć swoją historię, bo właśnie ona może zmienić komuś życie. To jest TROSKA i WSPARCIE. Wspólnie pokażemy, że SZCZĘŚCIA MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ! Jeżeli masz takie doświadczenia wyślij proszę krótki opis na adres mailowy [email protected] Spotkajmy się i opowiedzmy o Tobie ♥️ pomóżmy innym ♥️ #eranowychkobiet