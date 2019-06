Rząd chce regulować rynek księgowych. Szykuje się kolejny wzrost cen!

W 2014 roku w ramach ustawy deregulacyjnej zniesiono konieczność posiadania certyfikatu księgowego, by prowadzić biuro rachunkowe. Wszystko wskazuje na to, że wolność w tym zawodzie nie potrwa zbyt długo. Rząd PiS skłania się do ponownej regulacji rynku.

Po zniesieniu konieczności posiadania certyfikatu i innych odpowiednich uprawnień, na rynku powstało sporo nowych biur rachunkowych, wytworzyła się większa konkurencyjność, a ceny usług znacznie spadły. Taki stan rzeczy prawdopodobnie nie potrwa zbyt długo.

Aktualnie księgowi prowadzący biura rachunkowe nie muszą posiadać certyfikatu ministerstwa finansów. Resort ten pracuje jednak nad nowym systemem certyfikacji, a dodatkowo rozważa, by wprowadzić obowiązkowe dokształcanie się księgowych.

Spowodowane jest to rzekomym spadkiem jakości usług z zakresu rachunkowości. Zdarza się, że biuro rachunkowe prowadzą osoby nie znające się na swoim fachu i działające przez to na szkodę przedsiębiorców.

A co to będzie oznaczać w praktyce? Oczywiście wzrost cen usług biur rachunkowych, który niekoniecznie będzie wprost proporcjonalny do wzrostu jakości.

Gdy obowiązywały poprzednie przepisy znane były przypadki, gdy biura rachunkowe faktycznie prowadziły osoby nie posiadające stosownych papierków, po prostu dodatkowo zatrudniały na pewną część etatu certyfikowanego księgowego, by uzyskać licencję na prowadzenie biura. W praktyce taki certyfikowany księgowy był jedynie na liście płac, bo codzienne prace i tak wykonywał ktoś inny.

Nie ulega też najmniejszej wątpliwości, że jeśli przedsiębiorca chce być obsługiwany przez księgowego z certyfikatem, to sobie po prostu takiego na rynku znajdzie. Ci którzy chcą usługi tańszej, wybierają księgowych bez certyfikatu i tym samym świadomie decydują się na ryzyko ewentualnego błędu, który oczywiście wcale nie musi zostać popełniony.

Ponadto, biura rachunkowe mają obowiązek się ubezpieczyć i odpowiadają prawnie za popełnione błędy. Jeśli natomiast jakiś przedsiębiorca twierdzi, że wybrał biuro rachunkowe nie mając świadomości jego niekompetencji, to cóż… zadziałał na szkodę własnej spółki, bo nienależycie zweryfikował biuro rachunkowe.

Nie wiadomo dokładnie, jak będą prezentować się zmiany prawne, które chce wprowadzić ministerstwo finansów. Wiadomo jednak, że takie prace są w zaawansowanym stopniu, prowadzone są konsultacje i już niebawem poznamy ich efekt.

Nie ulega wątpliwości, że po wprowadzonych zmianach ceny usług księgowych znacznie wzrosną. Po pierwsze dlatego, że zmniejszy się konkurencja, a po drugie dlatego, że biura rachunkowe zostaną odgórnie zmuszone do szkoleń pracowników. Naturalnie koszty przerzucą na klientów.

I oczywiście jeśli ktoś chce skorzystać z biura posiadającego super wykwalifikowanych pracowników i zapłacić znacznie więcej, ma do tego pełne prawo. Ba, jest to rozwiązanie jak najbardziej rozsądne i logiczne!

Tylko dlaczego ktoś chce do tego przymuszać?

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / nczas.com