SONDAŻ: PiS zdecydowanie na prowadzeniu. Horrendalny wynik Kukiz’15. Konfederacji nie uwzględniono

Jak powszechnie wiadomo sondaże służą głównie do manipulacji społeczeństwem i pokazywaniu ludziom tego, jak mają głosować. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wszelkie granice śmieszności zostały już przekroczone, jeszcze gorzej zapowiada się sytuacja przed wyborami do Sejmu.

Szczególnie zabawne są w tym kontekście badania Social Changes dla wpolityce.pl, w których z ogromną pasją promowane jest Kukiz’15. Partia Pawła Kukiza w ostatnich wyborach zdobyła nieco ponad 3 procent, ale sondażowni nie przeszkadza to pokazywać jej poparcia na poziomie 8-9 procent.

Wg najnowszego badania wybory do Sejmu wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, na które miałoby zagłosować 38.6 procent badanych. Dość skromna jest w tym przypadku przewaga nad Platformą Obywatelską, na którą chce głosować 26.2 procent.

Do Sejmu weszłyby jeszcze dwie formacje. Poparciem 9.3 procent ma się cieszyć Wiosna Biedronia, a 8.3 procent Kukiz’15. Pod progiem między innymi Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz partia Razem.

Konfederacja się w sondażu nie pojawia, są natomiast trzy siły, które ją tworzą, czyli Ruch Narodowy, Federacja dla Rzeczypospolitej i partia Wolność. Cieszą się one poparciem odpowiednio 2,5; 1,6 oraz 1,5 procent badanych, czyli w sumie 5,6 procent.

Co ciekawe nad partiami Marka Jakubiaka i Janusza Korwin-Mikkego znalazły się praktycznie nie istniejąca już samodzielnie Nowoczesna oraz partia Razem, która w ostatnich wyborach została daleko w tyle.