Szczere wyznanie Sławomira! Gwiazdor disco-polo zdradził, co denerwuje go najbardziej

Gwiazdor disco-polo Sławomir Zapała, znany pod pseudonimem „Sławomir”, w szczerym wywiadzie z tygodnikiem „Na Żywo”. – Do pracy zawsze podchodziłem i podchodzę bardzo uczciwie oraz rzetelnie, czy to na scenie, czy na planie filmowym – mówi Sławomir.

Sławomir na początku zdradził, że nie lubię, kiedy zwracają się do niego zdrobnieniem jego imienia. – Cześć, tu Sławomir! To prawda, nie przepadam za zdrobnieniem swojego imienia. Dla mnie to Sławomir brzmi jakoś bardziej godnie, dzięki czemu jest się odbieranym z należytym szacunkiem – powiedział.

Sławomir opowiada także o swojej historii

– Zaczynaliśmy od zera. Uczyliśmy się wszystkiego od podstaw. Sami pisaliśmy scenariusze do teledysków, obsadzaliśmy aktorów, kręciliśmy je, udźwiękowialiśmy, koloryzowaliśmy, montowaliśmy. To był bardzo dobrze przygotowany biznes plan – opowiada Sławomir.

– Dajemy ludziom radość, tworzymy muzykę, która cieszy mnóstwo osób. Mamy ten rzadko spotykany dziś komfort, że nikt niczego nam nie narzuca. Traktujemy to jako rodzaj nagrody, bo dzięki naszej ciężkiej pracy osiągnęliśmy sukces i niezależność – dodaje gwiazdor disco-polo.

Źródło: Na Żywo