„Tożsamość i Demokracja”. Uniosceptycy zakładają nową frakcję w Parlamencie Europejskim

Włoska Liga ma przewodzić nowej frakcji w parlamencie Europejskim – Tożsamość i Demokracja. Grupa ma na początku liczyć 73 europosłów.

Thierry Mariani członek Parlamentu Europejskiego z francuskiego Zjednoczenia Narodowego oznajmił o powstaniu nowej frakcji w europarlamencie. W jej skład będą wchodzili m.in dotychczasowi członkowie Europy Narodów i Wolności, których było 36 a także posłowie Alternatywy dla Niemiec, holenderskiej Partii Wolności i włoskiej Ligi.

Według magazynu „Politico”, to własnie Liga będzie przewodzić tożsamościowym demokratom. Dotychczas grupie Europa Narodów i Wolności przewodzili Francuzi, ale po wielkim zwycięstwie Ligi we włoskich wyborach do europarlamentu na czele nowej grupy stanie Marco Zanni, a ze francuskiego strony Zjednoczenia narodowego Nicholas Bay.

W wywiadzie dla portalu Breitbart Bay uznał zasługi Salviniego w powstrzymywaniu napływu do Europy fali nielegalnych imigrantów. – Myślę, że Matteo Salvini jest bez wątpienia pierwszym w Europie Zachodniej ministrem spraw wewnętrznych, który zmierzył się z problemem imigracji i sprawił, że Włochy nie będą więcej akceptować niekontrolowanej imigracji – mówił europoseł Bay

Po zwycięstwie we Włoszech Liga forsuje teraz projekty na, które wcześniej nie chciał się zgodzić partner koalicyjny – Ruch Pięciu Gwiazd. Przewidują one m.in obniżenie podatków i wprowadzenie płaskiej stawki.

Przywódca włoskiej partii Matteo Salvini próbował nakłonić premiera Węgier Orbana, by do frakcji przyłączył się też jego Fidesz. Ostatecznie węgierski przywódca odrzucił jednak zaproszenie.