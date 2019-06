Internet jest podzielony! W jakim kolorze są te kulki? Na pewno nie uda Ci się zgadnąć [ZDJĘCIA]

Złudzenia optyczne coraz częściej dzielą internautów. Wszystko zaczęło się od głośnej dyskusji nad kolorem pewnej sukienki. Teraz internet ma kolejną „zagwozdkę”. W jakim kolorze są te kulki?

Ludzki mózg nie jest doskonały, w zasadzie dość łatwo jest go oszukać i nie mamy tu na myśli kampanii wyborczej. Wystarczy odpowiednia perspektywa lub zestaw kolorów aby złapać umysł „w pułapkę”.

Teraz internauci mają kolejny problem: W jakim właściwie kolorze są te kulki? Zdaje się, że każda jest w innym kolorze ale to jedynie złudzenie optyczne bo tak na prawdę wszystkie są w tym samym.

W jakim? Tego na pewno nie uda się wam odgadnąć! Możecie jednak spróbować odpowiedzieć a następnie postarać się wpaść na to jak to się stało, że wydaje się jakby były różnokolorowe.

Jeśli nie udało wam się stwierdzić na pewno co to za kolor to odpowiedź poznacie w poniższym tweecie:

Ile brązowych kul widzisz na tym obrazku? Podpowiedź: wszystkie są brązowe. WSZYSTKIE. pic.twitter.com/oOYLdljEAO — KULTURĄ W PŁOT (@kulturawplot) June 16, 2019

Źródło: Twitter