Marsz Równości nie doszedł pod Jasną Górę. Tęczowe flagi powstrzymane przez obrońców tradycyjnych wartości [FOTO/VIDEO]

Uczestnicy Marszu Równości, którzy przynieśli ze sobą tęczowe flagi – w tym flagę z polskim orłem na tęczowym tle – skandowali m.in. hasła: „Polska tęczowa nie narodowa”, „sport, zdrowie, homoseksualizm”, „Częstochowa kolorowa”. Nie udało im się jednak dojść pod Jasną Górę, bo zostali zablokowani przez kontrmanifestantów.

Marsz rozpoczął się z opóźnieniem, gdyż już od samego startu lewicowym aktywistom towarzyszyli obrońcy tradycyjnych, chrześcijańskich wartości.

Między czołem Marszu Równości a zgromadzonymi po przeciwnej stronie ludźmi doszło do krótkiej wymiany zdań. O to, by nie doszło do bezpośredniej konfrontacji zadbali policjanci z formacji konnej.

Ostatecznie II Marsz Równości przeszedł przez centrum Częstochowy, ale nie doszedł pod samą Jasną Górę, gdyż nie pozwolili na to obrońcy tradycyjnych wartości.

– Na dziś w Częstochowie została zapowiedziana prowokacja ruchu homoseksualnego który planował wejść na błonia klasztoru jasnogórskiego w trakcie pielgrzymki podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Dzięki organizacji blokady przez środowiska narodowe i katolickie nie jest to możliwe – napisał na Twitterze Krzysztof Bosak.

Częstochowa 16.06.2019

Obrona Matki Boskiej Częstochowskiej, Wartości Chrześcijańskich oraz przede Wszystkim naszych dzieci które dzisiaj mają swoją pielgrzymkę.

