Niezwykła brutalność policji! Funkcjonariusz szarpał, dusił i okładał pałą 17-latkę [VIDEO]

W Holandii 12 czerwca w sieci pojawiło się skandaliczne nagranie z zatrzymania dwóch kobiet. Na nich policjant brutalnie atakuje nastolatkę, która nie słucha jego poleceń. Dusi ją, wykręca ręce i leje ja pałą.

Jak podaje holenderskie medium do incydentu zarejestrowanego na filmiku doszło 16 maja na Europalaan w mieście Kaatsheuvel. Jednak dopiero po miesiącu nagranie zostało opublikowane w Internecie.

Czemu ich tak mocno zaatakował? Policjant zwrócił uwagę dwóm kobietom w samochodzie, 17-latce i jej 47-letniej towarzyszce, że nie mają zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Młodsza pasażerka zaczęła się burzyć i kłócić z policjantem. Wtedy mundurowy zdecydował o aresztowaniu nastolatki.

Zatrzymanie okazało się trudne, ponieważ dziewczyna stawiała opór i próbowała wyswobodzić się z uścisku. W próbie uwolnienia pomagała jej 47-latka. Kierująca pojazdem zaczęła również nagrywać aresztowanie swojej koleżanki – to właśnie ten materiał trafił do sieci i stał się viralem.

Policjant w pewnym momencie zaczyna wykręcać ręce nastolatce, a potem dusić i uderzać kobietę pałką. Video kończy się, gdy tym samym przedmiotem strąca telefon 47-latki z dłoni.

Na oskarżenia pod adresem swojego funkcjonariusza zareagowała holenderska policja. Dzień po publikacji filmiku na oficjalnej stronie służb pojawiło się oświadczenie, z którego wynika, że policjant „był zmuszony do użycia swojej pałki”.

