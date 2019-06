Przełomowy wynalazek nanomedycyny! Rewolucjonizuje opatrywanie powierzchownych ran i skaleczeń [VIDEO]

Izraelska firma Nanomedic zrewolucjonizowała proces opatrywania powierzchownych ran i skaleczeń.

Używa do tego bardzo cienkich włókien ze stopionych za pomocą wysokiego napięcia polimerów. W efekcie tworzy się odpowiedni opatrunek, z bardzo cienkiej rzędu setek nanometrów nici, którym można pokrywać rany.

Rana zostaje pokryta opatrunkiem za pomocą natrysku pistoletem.

Pistolet o nazwie SpinCare jest bezkontaktowy, co pozwala zachować higienę. Warstwa opatrunku ma dodatkowy atut w postaci przepuszczania powietrza, co przyspiesza proces gojenia. Do polimerów można dodawać antybiotyki, co zwiększa skuteczność tego opatrunku.

Po zagojeniu rany warstwa opatrunku jest bezboleśnie zdejmowana. Przewiduje się, że ten wynalazek w kurtce będzie dostępny w Europie.

Źródło: Wiedza i życie