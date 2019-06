W „Big Brotherze” dojdzie do skandalu? Bójka uczestników show TVN wisi w powietrzu

Przed nami ostatni, finałowy dzień w programie Big Brother. Kończąca się edycja wiele razy zaskakiwała i szokowała widzów, tak samo może być również w ostatnich minutach. Oleh może zdecydować się na konfrontację z Łukaszem.

Konflikt pomiędzy obydwoma uczestnikami powstał na ostatniej domówce, w trakcie której Łukasz przekonywał Magdę, że miłość wyznana przez Oleha jest wyłącznie zabawą. Dodatkowej pikanterii sprawie dodał fakt, iż wcześniej Oleh chciał wyrzucić swoją ukochaną z programu. Było to co prawda na samym początku show, jednak Magda nie była zachwycona informacją, którą otrzymała.

W trakcie specjalnego live chatu, w którym to Oleh odpowiadał na pytania internautów, najczęściej zadawanym pytaniem było właśnie to dotyczące ewentualnego „rozwiązania konfliktu” z Łukaszem.

Nie uderzę go, ale nie będę też się z nim kolegować. To jest słabe – zapowiedział Oleh, czym praktycznie zamknął temat.

Choć zapewnienia wydają się jasne, to jednak część fanów liczy na to, że emocje wezmą górę. Wiadomo, że końcowe rozstrzygnięcie wywoła ogromne poruszenie i stres, a to może być początkiem do jeszcze większego rozwinięcia konfliktu.

Przypomnijmy, o zwycięstwo nadal walczą: Magda, Bartek, Igor oraz Radek.

Źródło: TVN / NCzas.com