Ci ekoszaleńcy nas wykończą! Niemieccy Zieloni chcą zakazania hodowli zwierząt

Niemieccy Zieloni zapowiadają, że jeśli dojdą do władzy wprowadzą zakaz przemysłowej hodowli zwierząt. To część zaproponowanego pakietu klimatycznego, który kosztować ma Niemcy 112 miliardów.

Propozycję przedstawiła w Bundestagu Katrin Goering-Eckardt, szefowa frakcji Zielonych w parlamencie. Według nich zwierzęta hodowlane emitują do atmosfery więcej gazów cieplarnianych niż 1,2 miliarda samochodów, które poruszają się po naszej planecie.

Transport odpowiada za 14% globalnej emisji, zaś same krowy za 14,5 do 18%. Wedle raportu ONZ z 2012 roku krowy emitują więcej dwutlenku węgla niż wszystkie samochody, samoloty, jednostki pływające razem wzięte. Co więcej krowy „emitują” też metan. Aż 1/3 obecna w atmosferze pochodzi od nich. Metan ma mieć 20 razy większy wpływ na klimat niż dwutlenek węgla.

Zieloni chcą na masową skalę ograniczyć pogłowie bydła i konsumpcję mięsa. Ich aktywiści uważają, że jedzenie go jest nie do zaakceptowanie. Wszyscy ludzie powinni stać się wegetarianami, albo weganami. Od 2013 roku Zieloni promują jeden dzień w tygodniu „wegetariańskim”, ale jak na razie bez żadnego sukcesu.

– Wiele osób teraz już zrozumiało, że wszystko musi się fundamentalnie zmienić – mówiła szefowa Zielonych w niemieckim parlamencie Katrin Goering-Eckardt. – Pytanie jest czy sami dokonamy zmian, czy pozwolimy by kryzys klimatyczny zniszczył nas.

Zieloni stają się coraz poważniejszą siłą polityczną w Niemczech. Zastępują socjaldemokratów, którzy notują katastrofalne wyniki poparcia. Według obecnych sondaży, gdyby poparcie dla Zielonych utrzymało się na tym poziomie co obecnie, to zdobędą oni 2 miejsce w wyborach do Bundestagu.