HIT INTERNETU! Ministrowie spadali z krzeseł. Rządowa transmisja prowadzona z włączonym „kocim filtrem” [VIDEO]

Czasem można się pocieszyć tym, że nie tylko polscy politycy mają żenujące wpadki. Najwidoczniej w Pakistanie żyje ich własny Ryszard Petru, choć zaszedł dalej niż nasz Rysiek zajdzie kiedykolwiek bo aż do rangi ministra. Ów minister prowadził rządową konferencję z ustawionym… „kocim filtrem” na facebooku.

Politycy już dawno przestali być elitą. Wybiera się ich w plebiscytach, jak celebrytów na konkursach, a zwykły wyborca rzadko jest na tyle kompetentny by ocenić wartość merytoryczną programu. Często też do władzy pchają się ci którzy nie poradzili by sobie w innych sektorach.

W Polsce ten spadek poziomu objawia się w takich osobach jak Ryszard Petru czy Joanna „Schlezwig”-Wielgus. W Pakistanie najwyraźniej również mają swojego Rysia. Na dodatek jest on ministrem ale tak poważny urząd wcale nie sprawił, że nie zdarzają mu się wpadki.

Ten znamienity polityk prowadził ostatnio rządową konferencję, zapomniał jednak wyłączyć tzw. „Koci filtr” na facebooku. Przez całą konferencję był więc, nie ważne jak poważne tematy poruszał, kociakiem. Oczywiście nagranie od razu stało się hitem w internecie.

