Kukiz’15 w totalnej rozsypce. Terlecki przyznaje: „Posłowie z Kukiz’15 proszą o przyjęcie ich do klubu parlamentarnego PiS”

Posłowie Kukiz’15 już widzą, że ich „inicjatywa” chyli się ku końcowi. Najlepiej świadczą o tym słowa przedstawiciela PiS Ryszarda Terleckiego – Posłowie z ruchu Kukiz’15 przychodzą i proszą o przyjęcie ich do klubu PiS; zastanawiamy się nad tym, czy jakoś podtrzymywać istnienie Kukiz’15, czy zgodzić się, że część tego środowiska, w tym posłowie, przejdzie do nas.

Terlecki na antenie Radia Kraków mówił m.in. o ewentualnych koalicjach, które będą potrzebne partii rządzącej po wyborach parlamentarnych, które już na jesieni. Widać było, że od pewnego czasu sygnały w stronę PiSu wysyłał sam Paweł Kukiz, który mówił wprost, iż myśli o koalicji.

Plany szefa Kukiz’15 prawdopodobnie „wezmą w łeb” przede wszystkim ze względu na kurczące się poparcie ugrupowania. Jeszcze kilka miesięcy temu Kukiz mógł liczyć na blisko 7-8 procentowy wynik, obecnie sondaże bardzo często wskazują wynik poniżej 5 procentowego progu wyborczego.

Taktyka prawdopodobnie zostanie zatem zmieniona, a sami posłowie, nie widząc innego wyjścia, będą chcieli jak najszybciej uciekać w szeregi PiS, aby spróbować załapać się do sejmowych ław. Potwierdza to zresztą wspomniany powyżej Ryszard Terlecki.

W tej chwili do mnie przychodzą posłowie od Kukiza i aplikują o przyjęcie ich do klubu PiS. Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, czy jakoś podtrzymywać istnienie Kukiz’15, czy zgodzić się na to, że część jego aparatu politycznego, w tym posłowie, przejdzie do nas – stwierdził członek PiSu.

Źródło: PAP / NCzas.com