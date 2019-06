Masowe przeszczepy organów od więźniów w Chinach! „Ofiary to głównie przedstawiciele mniejszości religijnych”

W Chinach dochodzi do okropnych rzeczy! Niezależny trybunał badający sprawę systemowej grabieży organów w Chinach stwierdził, że w kraju tym trwa regularne zabijanie więźniów, w celu pozyskiwania organów dal bogatych ludzi. Głównymi ofiarami maja być przedstawiciele mniejszości religijnych.

Wyniki śledztwa trybunału szokują. Jak twierdzą wielu ludzi bez powodu zginęło okropną śmiercią, wielu innych może cierpieć w podobny sposób. W dokumencie czytamy”W Chinach dochodzi do okropnych rzeczy! Niezależny trybunał badający sprawę systemowej grabieży organów w Chinach stwierdził, że w kraju tym trwa regularne zabijanie więźniów w celu pozyskiwania organów dla bogatych ludzi. Głównymi ofiarami mają być przedstawiciele mniejszości religijnych.

Jak podaje „The Guardian”, trybunał ds. grabieży organów w Chinach bezsprzecznie stwierdził, że „członkowie Falun Gong są źródłem – prawdopodobnie głównym źródłem – organów do przeszczepów”.

Wyniki śledztwa trybunału szokują. Jak twierdzą wielu ludzi bez powodu zginęło okropną śmiercią, wielu innych może cierpieć w podobny sposób. W dokumencie czytamy:

„Żyjemy na planecie, gdzie o tego typu ekstremalnej niegodziwości decydują ludzie rządzący państwem z jedną z najstarszych cywilizacji znanych człowiekowi”.

„Nie ma żadnych dowodów, by ta praktyka zostało zatrzymana, więc trybunał uznaje, że jest ona kontynuowana” – mówił.

Jak podaje „The Guardian” wśród zabitych, według różnych ustaleń, mieli znajdować się członkowie mniejszości religijnych, takich jak np. Falun Gong (znane także jako Falun Dafa).

Cała historia prześladowań tej religijnej grupy, trwa od 1999 roku. Wtedy liczyła około 70 milionów praktykujących członków. Od lat mówi się o tym, że to właśnie spośród jej wyznawców najczęściej wybiera się osoby do nielegalnych przeszczepów organów.

Trybunał do zbadania procederu grabieży organów został utworzony z inicjatywy International Coalition to End Transplant Abuse in China (Etac).

W artykule zaznaczono, że jego członkowie nie pobierają wynagrodzenia. Co zastanawiające w Chinach czas oczekiwania na przeszczepy jest bardzo krótki. Trybunał ustalił, że mowa tu często nawet o kilku tygodniach.

Źródło: The Guardian

