Szok w Warszawie! Spłonął najstarszy dąb na Mazowszu. „Mógł mieć nawet 600 lat”

Dzisiaj w nocy doszło do pożaru zabytkowego dębu Mieszko I w Warszawie. Drzewo miało ok. 18 metrów wysokości i ponad 8 metrów obwodu pnia. Jego wiek był oceniany na 600 lat. Czy doszło do podpalenia?

Strażacy otrzymali sygnał o pożarze ok. godz. 3:00 czasu lokalnego. Akcja gaśnicza trwała do godzin porannych i zakończyła się ok. godz. 7:00, kiedy drzewo zostało zabezpieczone. W wyniku pożaru nikt nie został ranny.

„Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia skierowano dwa prądy gaśnicze w celu ugaszenia drzewa, natomiast ze względu na wysokość obiektu zadysponowano na miejsce drabinę mechaniczną w celu ułatwienia działań” – poinformował dyżurny PSP w Warszawie. Dodał, że po rozstawieniu drabiny strażacy wycięli jeden z konarów dębu, żeby doprowadzić gaszenie do końca.

W nocy płonął 600-letni #dąbMieszko I przy ul. #Nowoursynowska – bezcenny pomnik przyrody, najstarsze drzewo w Warszawie 😭😭 Strażacy gasili ogień przez ponad 4 godziny. Nie wiadomo czy drzewo przetrwa. Fot. J. Domaraczeńko https://t.co/LblGnNbzXl pic.twitter.com/8RXmduSrWr — Miasto Ursynów (@MiastoUrsynow) June 17, 2019

Mieszko I był najstarszym drzewem na Mazowszu, a od 1962 r. stanowił chroniony prawem pomnikiem przyrody. Wiek dębu oceniany był na 600 lat. Drzewo miało ok. 18 metrów wysokości i ponad 8 metrów obwodu pnia.

W 1920 pień drzewa zacementowano; plombę tę w 1978 usunięto, a ubytek wypełniono plombą z żywicy i zamaskowano płatami kory. Z tego powodu opcja, że drzewo samo się spaliło, bez ingerencji człowieka jest prawie niemożliwa.

Oto jak całą sytuację komentują internauci.

Środek pnia jest zalany betonem, wiec samo zapalić się nie mogło, ewidentne podpalenie z użyciem łatwopalnych substancji. — Jan Mieczysław (@JanLawrynowicz) 17 czerwca 2019

Nie wierze… Codziennie chodziłem obok na spacer z psem… Komu przeszkadzało to drzewo??? — HirekWrona (@HirekWrona) 17 czerwca 2019

Takiego łachudrę trzeba by złapać za wsiarz, dać małe konewkie i pogonić w upał do lasu żeby drzewa podlewał od skowronka do żaby, aż padnie na zbite mordę. — MówimWiechem (@MowimWiechem) 17 czerwca 2019

Źródło: PAP/ Twitter