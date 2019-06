Szokujące nagranie! Policjant z Arizony uratował samobójcę okazując mu… trochę miłości. Zobacz jak [VIDEO]

Czasem trochę ciepła i serdeczności wystarczy, by uniknąć tragedii. Policjant z Arizony poprzez dużą dawkę empatii, odwiódł mężczyznę od skoku z mostu oferując mu… przytulenie. Wszystko zostało nagrane.

Jak podaje Fox10, 26-latek chciał odebrać sobie życie. Wspiął się na konstrukcję mostu biegnącego nad autostradą 101 w Arizonie i zamierzał skoczyć. Na szczęście do akcji wkroczył funkcjonariusz Aaron Little, który odpowiedział na wezwanie dotyczące „człowieka który wspiął się konstrukcję mostu”.

W niekonwencjonalny sposób zabrał się do udzielenia pomocy desperatowi.

„Przytulę cię człowieku. Po prostu chciałbym z tobą porozmawiać. Przysięgam. No dalej, przytul mnie” – powiedział policjant, do mężczyzny, chcącego popełnić samobójstwo.

Całość została nagrana. Zapis wideo został niedawno udostępniony w sieci przez policję z Chandler w Arizonie. Na nagraniu widać przebieg całej akcji, która kończy się przytuleniem i łzami załamanego mężczyzny.

„Najważniejsze to utożsamić się z sytuacją osoby, która może targnąć się na swoje życie. Nie można próbować jej osądzać. O sukcesie przesądził spokój policjanta, fakt, że nie był on zszokowany tym co ten mężczyzna zamierza” – zachwalał funkcjonariusza Erica Chestnut-Ramirez koordynator z Centrum Zapobiegania Samobójstwom w rozmowie ze stacją FOX10.

Źródło: FOX10