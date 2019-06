Wiktoria Gąsiewska u Wojewódzkiego. Aktorka szczerze o swoim chłopaku: „Nie przeszkadza mi nasza różnica wieku” [VIDEO]

Kuba Wojewódzki to znany prowokator. Tym razem do swojego programu zaprosił naprawdę ciekawych gości, byli to: Arkadiusz Milik i Wiktoria Gąsiewska. Młoda aktorka musiała się bronić przed ostrzałem niewybrednych pytań ze strony prowadzącego show.

Kuba Wojewódzki lubi pomęczyć swoich gości. Podstarzały gwiazdor próbuje sprowokować zapraszanych celebrytów tak aby palnęli jakąś głupotę dzięki, której ludzie chętniej obejrzą odcinek. 55-letni Jakub chciałby aby to w jego programie rodziły się największe skandale.

Tym razem jego gośćmi byli: wschodząca gwiazda polskiej telewizji, Wiktoria Gąsiewska i zdolny polski piłkarz, Arkadiusz Milik.

To właśnie Gąsiewska była bardziej „atakowana” przez prowadzącego. Kuba chciał się dowiedzieć ile aktorka ma lat, i czy nie przeszkadza jej różnica wieku pomiędzy nią a Adamem Zdrójkowskim. Wydaje się, że dziewczyna całkiem nieźle sobie poradziła.

„Nie przeszkadza mi nasza różnica wieku”

Pierwsze pytanie jakie zadał młodej gwiazdce Kuba Wojewódzki dotyczyło różnicy wieku pomiędzy Wiktorią, a jej chłopakiem Adamem Zdrojkowskim, który gra Kubę w popularnym serialu „Rodzinka.pl”.

„Nie przeszkadza mi nasza różnica wieku” – odpowiedziała dziewczyna i przypomniała, że Kuba spotykał się z dużo młodszymi od siebie partnerkami.

Ile lat ma Wiktoria Gąsiewska?

Wiele osób zastanawia się ile lat ma Wiktorią Gąsiewska oraz ile lat ma Adam Zdrójkowski. Różnica o której wspomniał Kuba Wojewódzki jest niewielka, aczkolwiek w tym wieku może powodować różne spięcia (dziewczynki rozwijają się szybciej niż chłopcy).

Wiktoria Gąsiewska ma 19 lat, a jej chłopak Adam 17. To dwa lata różnicy i jeśli wytrzymają ze sobą dłużej to z wiekiem ta różnica będzie coraz mniej istotna.

Wideo:

Źródło: YouTube, Wlocie.pl