Amerykanie publikują kolejne zdjęcia z ataku na tankowce i wysyłają dodatkowych żołnierzy na Bliski Wschód [VIDEO+FOTO]

Pentagon opublikował nowe zdjęcia ataku na japoński tankowiec w Zatoce Omańskiej. Mają one ukazywać jak irańscy Strażnicy Rewolucji usuwają z burty japońskiego tankowca minę magnetyczną, która nie wybuchła. USA zdecydowały także o wysłaniu dodatkowych 1000 żołnierzy na Bliski Wschód.

Kolorowe zdjęcia zostały wykonane przez załogę śmigłowca MH-60R Seahawk operującego z amerykańskiego niszczyciela rakietowego USS Bainbridge (DDG-96), który znajdował się najbliżej w momencie, gdy doszło do ataku na Japoński tankowiec „Kokuka Courageous”.

Przedstawiają irański kuter, którego załoga usuwa z burty tankowca minę magnetyczną.

JUST IN: The Pentagon has released new imagery showing damage from an alleged limpet mine on the tanker Kokuka Courageous, along with the remnants of an unexploded mine that was removed from the hull. Another photo shows a handprint, allegedly from the person who removed the mine pic.twitter.com/pf4lwTBkIp — Dave Brown (@dave_brown24) June 17, 2019

Wcześniej amerykańska marynarka opublikowała czarno biały film z tego incydentu wykonany za pomocą pokładowej kamery FLIR

Video recorded by U.S aircraft of an IRGC Gashti-class patrol boat removing an unexploded limpet mine from M/T Kokuka Courageous. Courageous suffered an explosion while in #GulfofOman. Her 21 crew members were rescued by #USNavy destroyer #USSBainbridge. https://t.co/YpiEUALHWj pic.twitter.com/rjWKJN0qcf — U.S. Navy (@USNavy) 14 czerwca 2019

Japoński tankowiec M/T „Kokuka Courageous”, a także druga jednostka, norweski Front Altair, zostały zaatakowane 13 czerwca w Zatoce Omańskiej, około 25 mil morskich od wybrzeży Iranu.

Statki zostały uszkodzone, a ich załogi ewakuowano. Załoga “Front Altair” została przechwycona przez irański statek SAR i przewieziona do portu Dżask. Marynarze zostali już przetransportowani do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Załogę japońskiego statku podjął na pokład holenderski statek „Coastal Ace”. Zostali następnie odstawieni na amerykański niszczyciel rakietowy typu Arleigh Burke, USS Bainbridge (DDG-96).

Oba tankowce zostały później odholowane przez holowniki na redę portu Fujairah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Amerykański sekretarz stanu, Mike Pompeo oskarżył Iran o ataki na tankowce w Zatoce Omańskiej. Władze tego kraju kategorycznie temu zaprzeczają.

Pentagon podjął już decyzję o wysłaniu dodatkowych 1000 żołnierzy w rejon Bliskiego Wschodu. O decyzji poinformował w poniedziałek pełniący obowiązki sekretarza obrony USA Patrick Shanahan.