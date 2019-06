Bieniuk ma coraz większe kłopoty! Po oskarżeniach modelki stracił pracę?!

Ciężki okres w życiu Jarosława Bieniuka trwa! Były piłkarz w kwietniu został oskarżony przez swoją znajomą Sylwię Sz., że odurzył ją środkami psychotropowymi i wykorzystał seksualnie. Sprawa jest w toku, a teraz na domiar złego stracił jeszcze prace.

Modelka Sylwia Sz. oskarżyła byłego sportowca o gwałt, którego miała paść ofiarą w nocy z 12 na 13 kwietnia w jednym z nadmorskich hoteli. Według niej Bieniuk miał jej czegoś dorzucić. Ten od samego początku stanowczo odpierał zarzuty i twierdził, że jest niewinny.

Badania toksykologiczne wykazały, że tej nocy kobieta była pod wpływem kokainy, do której zażywania sama się przyznała. To wszystko zadziałało na korzyść sportowca, który chce się nie tylko obronić, ale też planuje wytoczyć proces o zniesławienie.

Cała ta sytuacja zmusiła go do wzięcia urlopu w Lechii Gdańsk, gdzie pracuje jako dyrektor sportowy. Jednak wszystko wskazuje na to, że przerwa w pracy się przeciągnęła, a Bieniuk już nie wróci do swojego gabinetu.

„Jak dodaje osoba związana z Lechią Gdańsk, powrót Bieniuka do pracy jest mało prawdopodobny: Bezterminowy urlop oznacza prawdopodobnie, że Jarosław nie wróci już do klubu. W dodatku w grudniu zakończy także kontrakt z jedną z firm obuwniczych, a przedłużenie go nie wchodzi w grę. Jarek straci więc kolejne źródło utrzymania…” -czytamy na portalu pomponik.pl.

źródło: pomponik.pl