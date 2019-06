Demonstrował przedszkolakom czynności seksualne. Teraz pedofilowi grozi 12 lat więzienia

Policjanci z powiatu krakowskiego zatrzymali 33-latka, pod zarzutem molestowania małoletniego, prezentowania mu treści pornograficznych oraz demonstrowania jeszcze trojgu innym dzieciom czynności seksualnych. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut i trafił do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Do zgłoszenia sprawy doszło w czwartek, 13 czerwca. Opowieści jednego z dziecka o pokazywaniu przez sąsiada intymnych części ciała zaniepokoiły wychowawczynie w przedszkolu, które o tym fakcie powiadomiły matkę oraz policjantów, którzy niezwłocznie zajęli się tą sprawą.

Policjanci ustalili, że 33-latek z powiatu krakowskiego rzeczywiście demonstrował czworgu dzieciom, poniżej 15 roku życia, wykonywanie czynności seksualnych między innymi na ich własnych maskotkach.

Dodatkowo mężczyzna jednego z małoletnich dotknął w intymne części ciała oraz prezentował mu treści pornograficzne, które odtwarzał z telefonu.

Tego samego dnia 33-latek został przez policjantów zatrzymany i usłyszał w prokuraturze zarzut molestowania małoletniego, prezentowania mu treści pornograficznych oraz demonstrowania czynności seksualnych (art. 200 § 1, 3 i 4 kk).

Następnie prokurator zawnioskował o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, a sąd przychylił się do tego wniosku. 17 czerwca br. podejrzany został doprowadzony do aresztu, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 12 lat więzienia.

Wcześniej (12 czerwca br.) policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu wielickiego, który przez Internet za pomocą komunikatora portalu społecznościowego zaprezentował 11-latce z powiatu krakowskiego jak się onanizuje. Ojciec małoletniej o tym zdarzeniu powiadomił policję, która szybko namierzyła sprawcę.

26-latek usłyszał zarzut prezentowania małoletniej czynności seksualnych (art. 200 §. 4 kk). Za popełnione przestępstwo grozi mu do 3 lat więzienia. Wobec tego podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Policja apeluje aby zgłaszać wszelkiego rodzaju niepokojące nas zdarzenia dotyczące dzieci lub podek podejrzanie zachowujący się wobec nich dorosłych.

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie