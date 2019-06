Długie macki Trybunału Sprawiedliwości UE. Tym razem oberwali Niemcy

Winieta za użytkowanie dróg w Niemczech przez samochody osobowe jest sprzeczna z prawem Unii – orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Opłata ta jest dyskryminująca, ponieważ jej ciężar ekonomiczny w praktyce spoczywa tylko na właścicielach i kierowcach pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich – wskazali sędziowie.

Niemcy planowały, że opłaty za korzystanie z autostrad przez samochody osobowe zaczną być pobierane w październiku 2020 roku.

Wszyscy Ci, którzy sądzą, że decyzja ta będzie miała znaczenie dla milionów polskich kierowców, przejeżdżających przez Niemcy i doprowadzi do zniesienia opłat są w błędzie. Jedyne czego chce TSUE jest to, by obywatele Niemiec także musieli płacić za winiety.

Wyrok Trybunału pokazuje, że próbuje on coraz bardziej ingerować w politykę prowadzoną przez poszczególne państwa członkowskie.

Teraz będziemy z zainteresowaniem obserwować reakcję niemieckiego rządu. Może się okazać, że będzie on nawet zadowolony z decyzji TSUE, bo zasłoni się Unią wprowadzając koljne obciążenie dla swoich obywateli.

Źródło: PAP