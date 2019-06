Janusz Korwin-Mikke kolejny raz krytycznie o 500 plus. „Mądrzy wiedzą, że za każde 500 zł, zapłacą 700 w podatkach!”

Program 500 plus jest jednym z najważniejszych elementów polityki socjalnej rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ma on jednak wielu przeciwników. Należy do nich również Janusz Korwin-Mikke, który ostatnio wypowiedział się w tym temacie na Twitterze.

– Tak wygląda d***kracja, że żeruje się na ludziach wabiąc ich 500+. Mądrzy wiedzą, że za każde 500zł, zapłacą 700 w podatkach! „Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy” – napisał polityk.

Pod wpisem zaczęły pojawiać się odpowiedzi internautów.

– Problem w tym, że inny rząd te 700 też weźmie ale 500 nie wypłaci.

– wiec komuna a raczej nowy typ komuny tzw kaczyzm powrócił. Poco ludzie maja chcieć pracować skoro wystarczy czekać na 500+.

– grzmieli użytkownicy Twittera.

Wypowiadali się także zwolennicy programu 500 plus:

– Te pieniądze nie są skierowane do wszystkich tylko są ukierunkowane w grupę ludzi którzy zrobili rzecz najważniejszą dla państwa czyli zapewnienie przyszłych pokoleń Polaków.

– Panie, no to skoro jest tak źle, to czemu jest tak dobrze. Najmniejsze bezrobocie, największy optymizm itp.

– „Tak wygląda d***kracja, że żeruje się na ludziach wabiąc ich 500+. Mądrzy wiedzą, że za każde 500zł, zapłacą 700 w podatkach!” Podatki były od lat a podobnym poziomie a moja rodzina dostaje od lipca ekstra 1000 złotych których wcześniej nikt mi nie dawał ! To jest redystrybucja.