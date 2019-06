Książę Filip ostrzegał Harry’ego przed Meghan Markle. „Z aktorkami można się umawiać, ale nie żenić”

Książę Harry dopiął swego. Mimo nieprzychylnych opinii brata i dziadka postanowił ożenić się z Meghan Markle. Książę Filip najprawdopodobniej nie jest zachwycony takim obrotem spraw, bowiem ostrzegał wnuka przed małżeństwem z aktorką.

Meghan i Harry poznali się w 2016 roku. Niecałe dwa lata później Amerykanka została księżną Sussex. Od początku związek księcia z aktorką, znaną głównie z odważnych scen łóżkowych, budził wiele kontrowersji. Ciemnoskóra, starsza od Harry’ego rozwódka nie była uważana za dobrą partię. Poza tym sytuacja rodzinna Meghan nie sprzyjała jej wejściu na brytyjski dwór. Jej ojciec i przyrodnia siostra co chwilę wymyślali plotki na jej temat oraz zdradzali niewygodne fakty z prywatnego życia aktorki.

Według brytyjskich mediów brat i dziadek ostrzegali Harry’ego przed związkiem z Meghan. Książę William nie popierał zawrotnego tempa relacji, jaka łączyła jego brata z Amerykanką. Równie sceptyczny był także książę Filip.

Mąż Elżbiety II zazwyczaj żyje w cieniu i znany jest z małomówności oraz niechęci do wtrącania się w dramaty rozgrywające się wewnątrz monarchii. Książę Filip zareagował dopiero, gdy wybuchł skandal w związku z romansem księcia Karola z Camillą Parker-Bowles. Teść wspierał w trudnych chwilach księżną Dianę, pisząc do niej ujawnione niedawno listy poparcia. Skrytykował w nich syna, przypisując mu winę za rozpad ich małżeństwa.

„Zawsze zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc Tobie i Karolowi, ale jestem gotów przyznać, że nie mam talentu jako doradca w sprawach małżeńskich”, „Karol był głupi, aby zaryzykować dla Camilli wszystko, będąc mężczyzną na swoim stanowisku”, „Nie zgadzamy się na to, aby ktokolwiek z Was miał jakiekolwiek problemy” – pisał w listach książę Filip.

Kilkadziesiąt lat później postanowił interweniować w sprawie ulubionego wnuka – Harry’ego. Znający życie książę Filip postanowił dać mu radę i wyperswadować małżeństwo z Meghan. – Z aktorkami można się umawiać, ale nie żenić! – miał powiedzieć Harry’emu podczas szczerej rozmowy, w czasie gdy młody książę planował oświadczyny.

Harry nie posłuchał jednak rady dziadka, który w młodości uchodził za największego playboy’a na dworze królewskim. Meghan i Harry stanęli na ślubnym kobiercu 19 maja 2018 roku. 6 maja 2019 roku przyszedł na świat ich pierwszy syn, Archie.

Źródło: plejada.pl