Kurdej-Szatan pokazała piersi na Instagramie! Co na to fani?! [FOTO +18]

Barbara Kurdej-Szatan wstawiła bardzo odważne zdjęcie na swojego Instagrama. Na zdjęciu pozuje w ogrodzie, w sukience i bez stanika – częściowo odsłaniając piersi. Część fanów wstawiona fotografia bardzo oburzyła i zarzucili Basi Kurdej-Szatan zachowywanie się niezgodnie z polską kulturą.

Barbara Kurdej-Szatan to znana aktorka, występująca m.in. w serialu „M jak Miłość” nadawanego na antenie stacji TVP i reklamach znanej sieci komórkowej. Basia nieczęsto jest gwiazdą skandali, teraz jednak udało się jej jeden wywołać.

Do swoich mediów społecznościowych, na Instagrama, wrzuciła zdjęcie do którego pozuje w ogrodzie, w sukience i bez stanika – częściowo odsłaniając piersi. Część fanów była zachwycona fotografią, lecz znalazło się też spore grono osób, które poczuły się oburzone tak odważną fotką.

„Zdjęcie przepiękne, ślicznie Basia na nim wyszła. Nie mniej jednak powinno się zakładać stanik,żeby nie było widać piersi, bo tak nakazuje nasza kultura. Nie każdy chce oglądać takie rzeczy publicznie,będę chciała to sobie wejdę na stronkę gdzie będą tego typu rzeczy. Co do wszystkich dziewczyn mówiących „sam/sama noś sobie stanik w taki upał!” powiem wam,że jeśli chcecie sobie publicznie chodzić bez stanika,to może od razu nago chodźcie, bo przecież taki upał nie? Jak wam tutejsza kultura nie odpowiada,to wyjedźcie do ciepłych krajów,tam gdzie kobiety chodzą jedynie z przepaskami na biodrach. Bez stanika to sobie można po domu pochodzić, ba! Nawet na golasa. Ale publicznie powinno się zachować kulturę” – napisała jedna z użytkowniczek Instagrama, które śledzą Basię Kurdej-Szatan.

„Super kobieta, tyle seksapilu, ze ciśnienie się natychmiast podnosi.Nie zwracaj uwagi na tych którzy z zazdrości aż kipią, a maja co zazdrościć.😍” – napisał z kolei przedstawiciel męskiej części fanów aktorki.

Czy na zdjęciu rzeczywiście widać za dużo, czy to sztucznie pompowany skandal?