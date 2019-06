Michalkiewicz o deklaracji Duda-Trump. „Nie ma takiej rzeczy, której byśmy nie zrobili dla najważniejszego sojusznika”

Stanisław Michalkiewicz ostrzega, że USA mogą sprzedać nas Rosji tak samo, jak miało to miejsce w Jałcie w 1945 roku. Ponadto podkreśla, jak usłużną postawę wobec Waszyngtonu przyjmuje rząd III RP.

– Pan prezydent Duda postąpił już po raz drugi niebywałego zaszczytu. Oczy całego świata były obrócone na niego, kiedy stał podczas konferencji prasowej przy prezydencie USA Donaldzie Trumpie, który słuchał go i w pewnych momentach robił miny – mówi Stanisław Michalkiewicz.

– Prezydent Duda pojechał, by sfinalizować porozumienia, które wynegocjowali jego urzędnicy, m.in. Szczerski. Chodzi o to, by do Polski sprowadzić jeszcze tysiąc żołnierzy amerykańskich, ale – jak powiedział Donald Trump – Polska musi im sfinansować cały pobyt, wybudować baraki, by mogli sobie mieszkać – przypomniał publicysta „Najwyższego Czasu”.

– Polska oczywiście będzie musiała – to znaczy chce kupić – w USA 32 samoloty F-35, każdy po 17 mld zł. Sporo się tu wykosztujemy, ale nie ma takiej rzeczy, której byśmy nie zrobili dla najważniejszego sojusznika – kontynuuje Michalkiewicz.

– Warto przypomnieć przy tej okazji, jakie nasz najważniejszy sojusznik ma w Polsce interesy. Po pierwsze, ma interes, by Polska udostępniała mu własne terytorium dla potrzeb globalnej rozgrywki z Moskalikami. Polska nie będzie decydowała, kiedy ta rozgrywka się rozpocznie i jakie przybierze rozmiary czy czym się zakończy. Nasi dygnitarze nie muszą nawet być o tym informowani. My na końcu dowiemy się, że taka rozgrywka się odbyła choćby po zniszczeniach, jakie na naszym terytorium wystąpią – ocenia.

– Normalnie to by było tak, że to Amerykanie nam sfinansują infrastrukturę, która jest potrzebna do rozgrywki amerykańsko-rosyjskiej, ale nie po to nastąpiła w 2015 roku podmianka na pozycji lidera politycznej sceny przy wykorzystaniu straszliwego spisku kelnerów, żeby teraz jeszcze Amerykanie za coś płacili – stwierdza Stanisław Michalkiewicz.