Przywrócenie kary śmierci? Janusz Korwin-Mikke nie ma wątpliwości

Po zabójstwie 10-letniej Kristiny w Polsce znów słychać głosy w kwestii przywrócenia kary śmierci. Na swoim profilu na Facebooku wypowiedział się na ten temat również Janusz Korwin-Mikke. Dla jednego z liderów Konfederacji sprawa jest prosta.

– 22-letni mężczyzna, podejrzany o zabójstwo 10-letniej dziewczynki, przyznał się do winy. Zbrodnia, do której doszło na Dolnym Śląsku jest nie do opisania. Wyrażamy słowa ubolewania i składamy kondolencje rodzinie. Ta straszna tragedia, wymaga słów największego potępienia – napisał na wstępie polityk.

W kolejnych słowach Janusz Korwin-Mikke pyta, czy w Polsce nie powinna zostać wprowadzona kara śmierci? Chodzi oczywiście o najcięższe przestępstwa.

– Człowiek, który dopuszcza się takiego czynu może spodziewać się w najgorszym razie dożywocia. Znamy także wiele przypadków, gdzie sprawca uznawany za niepoczytalnego, przebywa przez lata w szpitalu. Bez względu na decyzję sądu, morderca będzie utrzymywany z naszych podatków! Rodzice ofiary już zawsze będą żyli ze świadomością, że utrzymują tego człowieka. Czy naprawdę tego chcemy? Czy to jest sprawiedliwość? – pisze dalej jeden z liderów Konfederacji.

Na koniec swojego wpisu popularny polityk wprost nawołuje do przywrócenia kary śmierci i zaprzestania utrzymywania zwyrodnialców.

Źródło: facebook.com