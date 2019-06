Wojewódzki trzyma w domu narkotyki?! Niewiarygodne co napisał „Króla TVN”…

Kuba Wojewódzki, samozwańczy „Król TVN” albo lubi szokować, albo tak jak jego koleżanka Kinga Rusin nie wie co można wrzucać do sieci, a co lepiej zostawić dla siebie. Tym razem przez wyznanie na Instagramie może mieć prawdziwe kłopoty!

Showbiznes i narkotyki to para, którą często widuje się razem – szczególnie na salonach. Nie tak dawno cały medialny świat żył aferą z tak zwanym „Dillerem Gwiazd”, a teraz znów pojawia się w mainstreamie kolejny skandal z narkotykami w roli głównej.

Tym razem bohaterem jest nie kto inny, a „Król TVN” Kuba Wojewódzki. Showmen w zawoalowany sposób przyznał się na forum Instagrama do posiadania w domu narkotyków. Tym razem chodzi o popularną marihuanę.

Posiadanie Marihuany jest w Polsce nielegalne. Bardziej liberalne podejście w tej kwestii przedstawiali m.in. poseł Piotr Liroy-Marzec i liderzy partii KORWiN, jednak póki co nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Źródło: Instagram