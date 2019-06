Zderzenie rowerzysty z autem nagrała kamerka samochodowa! Słychać krzyk i trzask pękającej szyby [VIDEO]

Do zdarzenia doszło 15 czerwca na skrzyżowaniu ul. Kościelniaka z Plebiscytową w Mysłowicach. Z ustaleń policjantów wynika, że 36-letni rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa kierującej volkswagenem i doprowadził do zderzenia.

Mężczyzna z urazami nogi oraz łopatki trafił do szpitala. Policja ku przestrodze publikuje nagranie z rejestratora jazdy zamontowanego w samochodzie.

Policja przypomina, że:

kierujący rowerem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych. Rowerzyści powinni korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się poruszają. Tam należy zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. W przypadku braku drogi rowerowej można poruszać się poboczem lub jezdnią,

jeśli przewozimy dziecko do lat 7, to tylko i wyłącznie, kiedy jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,

korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów, warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła),

rowerzyści, którzy korzystają z chodnika lub drogi dla pieszych, są obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rower powinien posiadać odpowiednie wyposażenie i być sprawny technicznie. Mówi nam o tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32, poz. 262 z późn.zm.). Bardzo istotne jest oświetlenie. W ciągu dnia rower powinien być wyposażony w tylne czerwone światło odblaskowe.

Korzystając z roweru po zmierzchu, powinien mieć co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym lub migającym światłem, co najmniej jedno światło tylne czerwone – odblaskowe, co najmniej jedno światło tylne czerwone świecące ciągłym lub migającym światłem. Dodatkowo każdy rowerzysta dla poprawy bezpieczeństwa i widoczności powinien założyć jasną lub rzucającą się w oczy koszulkę bądź jakikolwiek element odblaskowy, który pozwoli dostrzec go z daleka.

Rower powinien posiadać także przynajmniej jeden sprawny hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy. Rowerzysta może zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez używanie kasku. Nie jest to co prawda obowiązkowe, ale należy pamiętać, że z pozoru niegroźna wywrotka na rowerze bez kasku, może spowodować spory uszczerbek na zdrowiu.

Źródło: slaska.policja.gov.pl