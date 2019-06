„Big Brother” TVN. Magda sprawdzi, czy można ufać Olehowi. „Obejrzę każdy odcinek!”

W związku Madzi Wójcik z Olehem Riaszeńczewem doszło do kolejnych poważnych zgrzytów. Popularna Madzia wygrała pierwszą po latach edycję „Big Brothera”. Wychodząc z domu Wielkiego Brata Ukrainiec czekał na nią z dużym bukietem kwiatów. Jednak sielanka miała nie nadejść.

W mediach społecznościowy związek Magdy i Oleha z „Big Brothera” to temat numer jeden.

Wszyscy zastanawiają się, czy po wyjściu z domu Wielkiego Brata uczestnicy nadal będą razem. Po drodze wydarzyło się naprawdę wiele, wraz z głosowaniem Oleha przeciw ukochanej Madzi.

„Będę na pewno oglądać od odcinka numer 1 do ostatniego. Chce to wszytko przeżyć na nowo, no i właśnie zobaczyć to wszystko jak się zachowywał. Chce zobaczyć czy można ufać ludziom, myślę, że dużo się nauczę” – powiedziała Madzia portalowi party.pl

Źródło: party.pl