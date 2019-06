Co dalej z Magdą i Olehem z Big Brothera? Dziewczyna dowiedziała się o nominacjach. „Nie wiem co nas czeka”

Magda Wójcik, zwyciężczyni „Big Brothera” w rozmowie z Interią ujawniła, co zamierza robić po programie oraz czy planuje kontynuować relację ze swoim chłopakiem z programu Olehem Riaszeńczewem.

Magda wygrała pierwszą po długiej przerwie edycję „Big Brothera”. W nagrodę dostała 100 tys. zł oraz luksusowy samochód. – Nadal jestem w szoku. Jest mi strasznie miło i bardzo się cieszę, ale do końca nie wiem jeszcze, co dzieje się wokół mnie. Potrzeba mi kilku dni, żeby zmierzyć się z tym, co się wydarzyło w ostatnich trzech miesiącach – mówiła dziewczyna w rozmowie z Damianem Glinką.

– W Wielkiej Brytanii jestem od dwunastu lat i tam śledziłam każdą edycję tamtejszego „Big Brothera”. Oglądając, myślałam, że też chcę być taka jak uczestnicy, poznać super ludzi, odnaleźć się w różnych sytuacjach, pokonywać swoje bariery, stawiać czoła wyzwaniom. To było moim głównym celem. Przeżycie wspaniałej przygody – dodała.

Magda wyjawiła również, jak widzi dalszą relację z Olehem. – Na razie sobie tego nie wyobrażam, nie wiem, co nas czeka. Wczoraj zaczęliśmy prowadzić różne dyskusje, obgadywać sprawy. Dzisiaj znowu będziemy rozmawiać, wyjaśniać sobie wszystko… – mówiła.

– Myślę, że potrzebujemy zwykłych randek, żeby się lepiej poznać, sprawdzić, jak to jest „na żywo”, bez kamer, zobaczyć dokładnie, jaki on jest, jaka ja jestem i mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie – stwierdziła.

– On się już spotkał z niektórymi z moich znajomych, więc pierwsza z barier została przełamana. Ale na razie lepiej się musimy poznać. Nic na siłę. Będzie, co będzie – przyznała Magda.

Parę nadal dzieli kwestia nominacji. Kilka dni temu, gdy dziewczyna jeszcze była w domu Wielkiego Brata, uczestnicy mogli dowiedzieć się, kto ich nominował w poprzednich tygodniach. Dla Magdy nie było to łatwe, ponieważ kilkukrotnie nominował ją jej „programowy ukochany”.

Niestety zwyciężczyni programu żyje w przekonaniu, że Oleh nominował ją, gdy już byli parą. W rzeczywistości miało to miejsce dużo wcześniej – w pierwszych tygodniach programu. Świadczy o tym m.in. fryzura chłopaka, który wówczas miał dłuższe włosy. Magda jednak przeoczyła ten fakt. Dziewczyna nie ukrywała, że jest jej bardzo przykro z powodu tych nominacji. – Jestem w szoku – skomentowała.

Magda zdradziła także, co Oleh powiedział jej po wygranej. – Był dość smutny w związku z całą tą sytuacją. Mówił, że chce kontynuować nasz związek. Mam nadzieję, że to, co Oleh mówi jest prawdą i musimy się po prostu lepiej poznać, a dalej zobaczymy. Ciężko mi to na razie ocenić, bo mam różne informacje: dobre i złe. Teraz muszę więc zaufać sobie, a nie innym ludziom i sama podjąć decyzję – podkreślała.

Źródło: inetria.pl