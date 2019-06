Dramat brytyjskiej nastolatki! Chciała tort z piosenkarką Mariah Carey a dostała noblistkę Marię Skłodowską-Curie

Nie zawsze dostajemy to, czego oczekujemy. Przekonała się o tym pewna Brytyjka. Zamówiła tort z podobizną piosenkarki o imieniu Mariah Carey. Niestety, w cukierni opacznie zrozumiano wymowę i przygotowano tort z podobizną… Marii Skłodowskiej-Curie.

Wbrew pozorom nietrudno o pomyłkę. Należy pamiętać, że na Zachodzie Maria Skłodowska-Curie nie jest kojarzona raczej z Polską i przedstawia się ją jako Francuzkę Marię Curie.

– Wszystkiego najlepszego, Siobhan – napisano na torcie. Nad nim zaś widnieje surowa, bijąca mądrością oraz powagą twarz Marii Skłodowskiej-Curie.

– Moja kuzynka z Anglii powiedziała kolegom, że chce na urodziny tort z Mariah Carey. Źle ją zrozumieli i sprawili jej taki oto tort. To Maria Curie, wyglądająca na bardzo wesołą – pisze Harriet Alida Lye, która zamieściła zdjęcie tortu na Twitterze.

Internauci oczywiście nie mogli odpuścić takiej pomyłki. Zaraz pojawiły się docinki, że tort jest radioaktywny. Ktoś inny zapytał, czy „świeci w ciemności”, zaś inna osoba pytała, czy ma „smak polonu”.

Sytuacja zwróciła nawet uwagę samej piosenkarki Mariah Carey. – To mogłam być ja, gdybym tylko nie oblała poprawki z matmy. Wszystkiego najlepszego, Siobhan! – napisała na Twitterze.

This could've been me if only I hadn't failed remedial math 🤦‍♀️ happy birthday Siobhan!! 😘 https://t.co/Ffz69lTRkc

— Mariah Carey (@MariahCarey) June 15, 2019