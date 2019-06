Posłowie Kukiz’15 przechodzą do PiS? Rzymkowski, Józwiak i Jaskóła zabrali głos

Pojawiły się pogłoski o przejściu kilku znanych nazwisk z Kukiz’15 do Prawa i Sprawiedliwości. Teraz zainteresowani ustosunkowali się do tych informacji w mediach społecznościowych.

Posłowie, którzy mieli prowadzić tajne rozmowy z obozem rządzącym, to Bartosz Jóźwiak, Tomasz Jaskóła, Barbara Chrobak i Tomasz Rzymkowski.

Kilkoro z wymienionych w tym gronie mogło zaszokować obserwatorów krajowej polityki.

Bartosz Jóźwiak na przykład to prezes UPR o poglądach wolnościowo-konserwatywnych, mocno sympatyzujący z ideami narodowymi. Nie pasowałby do socjalistyczno-sanacyjnego PiSu. Dość szybko jednak ustosunkował się do plotek udostępniając post Pawła Kukiza w którym lider K’15 odpowiada marszałkowi Terleckiemu.

„Odpowiadając na pytania o mój stosunek do obraźliwych względem K’15 wypowiedzi marszałka Terleckiego … Panie Terlecki… Jeśli rzeczywiście są tacy, którzy -jak pan twierdzi- „aplikują” do PiS, to bierz pan w ciemno, bo z pewnością w ogromnej mierze podwyższą poziom IQ waszego „zakonu” – napisał w udostępnionym przez posła Józwiaka wpisie Paweł Kukiz.

Tomasz Jaskóła również zazwyczaj prezentuje dość wolnościowe stanowisko i bardziej pasowałby do Konfederacji niż samozwańczej Zjednoczonej Prawicy. On również zaprzeczył medialnym doniesieniom.

„Dementuję medialne plotki o moim przejściu gdziekolwiek i moich rozmów” – napisał poseł.

Dementuję medialne plotki o moim przejściu gdziekolwiek i moich rozmów. Wszelkie decyzje polityczne podejmowałem i będę podejmował w porozumieniu z @pkukiz ,czekając na zakończenie rozmów lidera. Jest mi bardzo miło, że tak wiele osób docenia moją pracę. Co do @nowePSL :) wiadomo pic.twitter.com/tiMkJ92hYF — Tomasz Jaskóła (@TJaskola) June 19, 2019

Tomasz Rzymkowski natomiast pasowałby do Prawa i Sprawiedliwości. Kłamiąc na temat gdańskich mundurów w Bazylice Mariańskiej (nazywając je pruskimi) udowodnił, że potrafi stosować podobną propagandę do tej, w której lubuje się TVP.

Poseł Rzymkowski jednak nie odpowiedział jasno czy przechodzi do PiS. Jego wpis jest bardzo wymijający.

„Szanowni Państwo, a propos medialnych plotek, jeśli miałbym podejmować jakiekolwiek decyzje to pierwszy o nich dowiedziałby się ode mnie Paweł Kukiz” – napisał Rzymkowski na swoim Twitterze.

Szanowni Państwo, a propos medialnych plotek, jeśli miałbym podejmować jakiekolwiek decyzje to pierwszy o nich dowiedziałby się ode mnie @pkukiz, a nie @rmf_fm 😊 — Tomasz Rzymkowski (@TRzymkowski) June 19, 2019

Źródło: Twitter, Facebook