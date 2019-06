Przerażające nagranie! Tak więźniowie ze Świdnicy powitali mordercę Kristiny. „Wieszaj się albo cię za….” [VIDEO]

Jakub A., bestia z Mrowin, morderca 10-letniej Kristiny, trafił do aresztu w Świdnicy. Współwięźniowie przywitali go przerażającym okrzykami. „Je*** k****”, „je*** szmaciarza”, „będziesz zdychał”, „wieszaj się”. Wkrótce jednak został przeniesiony do innego zakładu, gdzie spędzi 3 miesiące pod ścisłym nadzorem. Ale nawet tam, jeśli strażnicy spuszczą Jakuba A. na chwilę z oczu, morderca może nie dożyć procesu.

Krzyki więźniów ze Świdnicy słychać było na całej prowadzącej wzdłuż aresztu ulicy. Podejrzany o morderstwo był doprowadzony do aresztu specjalnym tunelem, który łączy sąd z zakładem penitencjarnym. Takie środki ostrożności zostały przedsięwzięte z uwagi na medialność sprawy i w obawie o życie i zdrowie podejrzanego.

Więźniowie jednak swoimi kanałami dowiedzieli się o przetransportowaniu mordercy dziecka. To zapewne zdecydowało o przeniesieniu Jakuba A. do innego zakładu.

„We wtorek komisja penitencjarna zdecydowała, by 22-latkowi podejrzanemu o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin nadać status więźnia niebezpiecznego” – poinformowała rzecznik prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska. „W chwili obecnej Jakub A. osadzony jest w jednym z zakładów karnych przystosowanych do przebywania w nim tej kategorii więźniów” – podała Krakowska.

Jak podaje Służba Więzienna, Jakub A. przebywa w jednoosobowej, monitorowanej całą dobę celi mieszkalnej, która jest kontrolowana częściej niż inne cele.

22-latek odbywa spacery w specjalnie wyznaczonym miejscu pod wzmocnionym dozorem funkcjonariuszy.

„Ruch osadzonego tzw. niebezpiecznego po terenie jednostki ograniczony jest do niezbędnego minimum. Jak każdy inny więzień Jakub A. ma możliwość kontaktu z wychowawcą, psychologiem oraz lekarzem” – poinformowała ppłk Elżbieta Krakowska.

Krakowska dodała, że osoby podejrzane o przestępstwa takie jak zabójstwo dziecka, zwłaszcza w głośnych medialnie sprawach, zawsze pozostają pod wzmożoną kontrolą i nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej, co ma zapewnić im bezpieczeństwo, ale również właściwy bieg postępowania prokuratorskiego.

22-letni mężczyzna został zatrzymany w niedzielę po południu. Wieczorem został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy na przesłuchanie. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem – z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, ze znieważeniem zwłok – oraz zarzut podżegania wcześniej innej osoby do udziału w zabójstwie.