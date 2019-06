Przesłanie dla Rosji i Chin. Amerykanie przetestowali najnowszą broń [FOTO]

Amerykańskie siły powietrzne (U.S. Air Force) przeprowadziły pierwszy test w locie pocisku hipersonicznego AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon. To odpowiedź na broń opracowaną przez Chiny i Rosję.

Test odbył się 12 czerwca w bazie lotniczej Edwards Air Force Base, a prototyp pocisku AGM-183A był podwieszony pod skrzydłem bombowca strategicznego B-52H Stratofortress.

Pocisk nie posiadał głowicy bojowej, a jedynie sensory, które zbierały dane dotyczące oporu i wibracji jakim podlegał w trakcie lotu. Sprawdzano też zachowanie samolotu-nosiciela z podwieszonym na specjalnie zaprojektowanej belce do mocowania uzbrojenia pociskiem.

AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW) nie został odpalony, gdyż nie to było celem testu.

U.S. Air Force ma wiodącą rolę w amerykańskich programach odpalanych z powietrza pocisków hipersonicznych. Wstępna gotowość operacyjna pocisku ARRW planowana jest na rok 2022.

Był to pierwszy z całej serii testów, które zaplanowano w ramach programu Air Launched Rapid Response Weapon. Jego budżet wynosi 480 mln dolarów, a wiodącą firmą w projekcie jest Lockheed Martin Missiles i Fire Control, które wygrały w sierpniu 2018 roku przetarg na opracowanie pocisku.

Amerykanie mający opóźnienie we wdrażaniu broni hipersonicznej w stosunku do głównych rywali, czyli Chin i Rosji, podjęli intensywne działania mające na celu zmianę tego stanu rzeczy.

Oprócz projektu ARRW realizują, także z udziałem Lockheed Martin, program Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) oraz Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) z udziałem firm Northrop Grumman i Raytheon.

Chiny, uznawane za lidera w tym wyścigu, przetestowały w 2018 roku pojazd szybujący Star Air-2 (Xīngkōng). Jest to drugi po testowanym od lat DF-ZF (Wu-14) pojazd tego tego typu. W obu przypadkach do ich wynoszenia wykorzystuje się rakiety balistyczne.

Podobne prace prowadzi także Rosja, która zademonstrowała odpalane z powietrza rakiety hipersoniczne Ch-47M2 Kindżał, a w grudniu 2018 roku zakończyła testy wynoszonych za pomocą rakiet balistycznych pojazdów szybujących Awangard. Rok wcześniej Rosjanie przetestowali także hipersoniczny pocisk przeciwokrętowy 3M22 Cirkon.

Testy nad rozwojem broni hipersonicznej prowadzą także inne kraje na przykład Francja czy Indie.

The U.S. Air Force successfully conducted the first flight test of its AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon, or ARRW, on a B-52 Stratofortress aircraft on June 12 at Edwards Air Force Base, Californiahttps://t.co/N8wluNSayE pic.twitter.com/bdNrDRDpTr

— Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) 17 czerwca 2019