Przetakiewicz szczerze o Janie Kulczyku. „Pod każdym względem mężczyzna idealny”

Joanna Przetakiewicz w szczerym i ciągle aktualnym wywiadzie dla TVN Style opowiedziała o swoim związku ze Śp. Janem Kulczykiem. Przetakiewicz zdradziła szczegóły ich rozstania.

Jan Kulczyk zmarł w 2015 roku, wcześniej najbardziej znany polski miliarder, przez długi czas był związany był z Joanną Przetakiewicz. W rozmowie z TVN Style szczerze opowiedziała o ich związku i rozstaniu.

Prowadząca wywiad zapytała o to, czy Przetakiewicz potrafiła stawić czoła rozstaniu z Kulczykiem. – Tak dlatego, że to była decyzja, którą bardzo długo przerabialiśmy. To nie było coś, co się stało w 24 godziny – odpowiedziała.

– To była bardzo dojrzała, długo dyskutowana, bardzo przemyślana decyzja. Dzięki temu oboje, zostawiliśmy dużo dla siebie szacunku i przyjaźni. Dlatego ta sytuacja nas oboje emocjonalnie nie wykończyła, jakby wykończyła gdyby stało się to inaczej. Niewątpliwie byliśmy ze sobą bardzo emocjonalnie związani – dodała.

Przetakiewicz w samych superlatywach wypowiedziała się o swoim byłym partnerze. – Pod każdym względem mężczyzna idealny, pomimo tego, że miał do mnie pretensje, że nie zapakowałam mu szczotki do walizki – śmieje się.

Przyznała też, że trudno rozstaje się z kimś takim jak Śp. Jan Kulczyk. – Zmienia się nasze życie, zmieniają się nasze etapy życia. Zmieniają się oczekiwania. Przestajemy być dla siebie idealni, bo nie jest prawdą, że ludzie się nie zmieniają – podsumowała.