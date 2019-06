Rzymkowski dopiero co psioczył na Konfederację. Teraz szykuje się do desantu od Kukiza do PiS. Są i inne nazwiska „niepokornych” polityków

Co najmniej czworo posłów ruchu Kukiz’15 chce przejść do PiS i startować w wyborach do Sejmu z ich list. Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że wśród nich jest m.in. wiceprzewodniczący sejmowego klubu, Tomasz Rzymkowski.

Poza Rzymkowskim, duże szanse na wchłonięcie przez rządzących socjalistów mają: Tomasz Jaskóła, Barbara Chrobak i Bartosz Jóźwiak.

– Ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte przez władze klubu PiS, ale politycy partii rządzącej robili wstępne rozeznanie, kto byłby zainteresowany ich ewentualną ofertą. Najbardziej prawdopodobne jest, że do transferów dojdzie, jeżeli okaże się, że rozmowy pomiędzy Pawłem Kukizem a Jarosławem Kaczyńskim – w sprawie wspólnego startu z jednej listy – zakończą się fiaskiem – informuje RMF FM.

Co ciekawe, ze względu na „bardzo trudną sytuację” Kukiz’15, wstępną propozycję transferu otrzymał inny „mało znany poseł” ze strony… Platformy Obywatelskiej.

– W klubie Pawła Kukiza pomysły na to, z kim iść do wyborów, są bardzo rozbieżne. Na razie niemal pewny wydaje się start z Markiem Jurkiem, ale trwa poszukiwanie innych – bardziej centrowych środowisk – czytamy.

