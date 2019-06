Trump zaczyna kampanię. Prezydent USA rozpoczął walkę o ponowne objęcie stanowiska. „Sondaże nieprzychylne” [VIDEO]

Donald Trump ogłosił oficjalnie we wtorek rozpoczęcie swojej kampanii o reelekcję na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump zadeklarował ponowny start w wyborach podczas wiecu w Orlando na Florydzie, na który przybył wraz z żoną Melanią.

– Oficjalnie rozpoczynam kampanię o reelekcję w 2020 roku – powiedział Trump podczas przemówienia przed 20-tysięcznym tłumem swoich zwolenników w Amway Center w Orlando.

Przy okazji Donald Trump w ostrych słowach zaatakował Demokratów, którym zarzucił sianie „nienawiści” i chęć „zniszczenia” Stanów Zjednoczonych.

– Nasi radykalni przeciwnicy demokratyczni kierują się nienawiścią, uprzedzeniami i wściekłością. Chcą nas zniszczyć i chcą zniszczyć nasz kraj. To jest nie do przyjęcia, to się nie stanie – mówił prezydent.

Trump według ekspertów ma postawić w kampanii przede wszystkim na promowanie twardej polityki w zakresie handlu i imigracji i podpierał się będzie silną gospodarką swojego kraju.

W trakcie przemówienia Donald Trump rozwinął hasło ze zwycięskiej kampanii z 2016 roku, która uczyniła go 45 prezydentem USA.

– Razem sprawimy, że Ameryka ponownie będzie bogata, uczynimy Amerykę znów silną, sprawimy, że Ameryka będzie znów bezpieczna – powiedział Trump

– We will make America great again! – zakończył przemówienie do zebranych zwolenników.

Sondaże na razie nie są jednak przychylne Trumpowi. Według opublikowanego w niedzielę badania stacji Fox News w hipotetycznym starciu z obecnym prezydentem większe poparcie ma Demokrata Joe Biden, który uzyskałby 49 proc. głosów, podczas gdy Trump 39 proc. Fox News zwracał jednak uwagę, że te wyniki nie przekreślają szans Trumpa na reelekcję, bowiem przed czterema laty w analogicznym punkcie kampanii miał on do Hillary Clinton stratę 17 punktów proc.

Don’t ever forget – this election is about YOU. It is about YOUR family, YOUR future, & the fate of YOUR COUNTRY. We begin our campaign with the best record, the best results, the best agenda, & the only positive VISION for our Country’s future! #Trump2020 pic.twitter.com/Vmu28hKQh6

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 czerwca 2019