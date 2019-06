Co to jest?! Odkryto nowy gatunek zwierzęcia. Opowiadano o nim w legendach [VIDEO]

Świat dalej ma dla nas tajemnice. Na Kostaryce opowiadano o nim legendy, okazało się, że koto-lisy istnieją naprawdę. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że żyją na Korsyce ponad osiem tysięcy lat. Biolodzy przecierają oczy ze zdumienia.

To odkrycie zdziwiło naukowców, Zdaniem ekspertów z Narodowego Biura Łowiectwa i Przyrody koto-lis ma DNA bardzo zbliżone do europejskiego żbika. Koto-lis jest większy niż domowy kot i ma bardzo charakterystyczne – podobne do psiego, nie kociego – uzębienie.

Co więcej jak czytamy na BBC News, koto-lis posiada bardzo gęsta sierść, paski na łapach przednich, natomiast tylne łapki są ciemne. Ich długość to około – 90 cm długości.

Koto-lisy polują w nocy i to właśnie przez ich nocny tryb życia było tak trudno je złapać i opisać jako nowy, czy też „stary” gatunek.

Co ciekawe wcześniej krążyły, w których mieszkańcy Korsyki z pokolenia na pokolenie przekazywali sobie historie o tym, jak to leśne koty atakowały owce i kozy.

Dopiero w 2008 roku udało się potwierdzić, że te zwierzęta rzeczywiście istnieją. Złapano wówczas pierwszego przedstawiciela gatunku, a naukowcy rozpoczęli badania.

Naukowcom udało się ustalić, że koto-listy prawdopodobnie zostały sprowadzone na Korsykę około 8,5 tys. lat temu.

Źródło: BBC